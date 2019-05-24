ИИХФ утвердил проведение ЧМ-2023 по хоккею в ПетербургеМР7.ру 06:10

Решение было утверждено конгрессом Международной федерации хоккея единогласно. В пятницу 24 мая в Братиславе конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) единогласно утвердил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Петербурге. Об этом объявил президент ИИХФ Рене Фазель.

ИИХФ утвердил проведение ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге

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