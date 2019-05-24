ЧМ по хоккею
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-ПетербургеRT на русском 04:45
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный сайт организации. Ежегодный конгресс IIHF проходит в словацкой Братиславе.
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IIHF утвердила проведение Чемпионата мира по хоккею 2023 в Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербург05:34
Международная федерация хоккея официально подтвердила, что ЧМ-2023 пройдет в Петербурге
Коммерсантъ Санкт-Петербург06:33
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