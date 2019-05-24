IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-ПетербургеRT на русском 04:45

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный сайт организации. Ежегодный конгресс IIHF проходит в словацкой Братиславе.

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

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