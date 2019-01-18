ИГ взяло ответственность за взрыв дома в МагнитогорскеКоммерсантъ 01:03

с чего всё началось

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.

ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

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Происшествия Происшествия ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.

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