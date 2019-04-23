Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-ЛанкеГазета.Ru 07:00

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

RT на русском07:25

ИГ взяла на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

РБК07:10

Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрывы на Шри‐Ланке

Телеканал 360°06:53

ИГ с опозданием взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Газета.Ru07:57

«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Коммерсантъ06:54

ИГ* взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

РИА Новости07:00

ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

Дождь06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Обновлено в 05:14
Происшествия

Во французском Лурде спецназ проводит операцию

Во французском городе Лурд отряды спецназа проводят операцию. Об этом сообщает Sputnik France.
Обновлено в 07:53
Здоровье

Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости

Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника

Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.
Обновлено в 07:15
Недвижимость

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 06:35
Политика

Соратники Порошенко отказались приходить на допрос в Генпрокуратуру

22 апреля украинская Генпрокуратура вызвала на допрос и вручение подозрений экс-главу администрации президента Петра Порошенко Бориса Ложкина, нынешнего заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 08:35
Общество

Роскачество не нашло высококачественных яиц перед пасхой

Не оказалось в яйцах и тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, микроорганизмов повышенного качества, а также бактерий группы кишечной палочки.
Обновлено в 02:20
Спорт

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Авто

Tesla планирует запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

Обновлено в 06:40
Политика

Китай раскритиковал санкции США против Ирана

Китайские власти потребовали от США отказаться от применения односторонних нефтяных санкций против Ирана.
Обновлено в 04:57
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Кино

Третий сезон «По законам военного времени» покажет Первый канал

Премьерный показ третьего сезона сериала "По законам военного времени" стартует на Первом канале 5 мая 2019 года.
Обновлено в 04:42
Политика

Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Происшествия

Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд

В США 18-летний студент Усман Бах подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске.
Обновлено в 08:03
Наука

Ученые: небольшая человеческая кость, считавшаяся утраченной в ходе эволюции, стала возвращаться

Новое исследование, проведенное учеными Имперского колледжа Лондона, показало, что фабеллы становятся все более распространенными у людей.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания

Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Политика

Украинский судья подал иск против Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск, составленный против президента Украины Петра Порошенко 23 апреля.
Обновлено в 04:51
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Политика

Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Политика

Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Обновлено в 04:22
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Обновлено вчера в 05:11
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Наука

Потепление в Арктике обойдется человечеству в 447 МКС

Обновлено в 06:31
Транспорт

В дни репетиции парада Победы в Москве перекроют несколько улиц

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил о перекрытиях в связи с подготовкой к параду Победы на Красной площади.
Обновлено в 05:52
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
ещё по теме
Главное