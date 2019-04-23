Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-ЛанкеГазета.Ru 07:00
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов.
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Женщина очнулась после 27 лет комы
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Происшествия
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Наука
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Происшествия
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Армия и оружие
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Футбол
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За женскую команду «МЮ» уже выступает сестра Джеймса Лорен. Нынешний контракт защитника с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.
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Общество
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Общество
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Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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