Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-ЛанкеГазета.Ru 07:00
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
Обновлено в 16:14
Кино
«Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат
Компания «Иное кино» выпускает в повторный прокат философскую драму Андрея Тарковского «Жертвоприношение».
Обновлено в 07:03
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Самолет-разведчик США совершил полет у побережья Крыма
В понедельник, 22 апреля стратегический разведывательный самолет ВВС США провел полет вблизи Крыма.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Здоровье
Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости
Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Политика
Киевские судьи подали иск против Порошенко и настаивают на импичменте
В иске судьи требуют от парламента рассмотреть возможность инициирования процедуры импичмента против действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 07:40
Энергетика
«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам
Изменения в действующие договоры на продажу газа между «Нафтогазом» и всеми облгазсбытами и теплоэнерго, которые приобретают газ для населения, будут внесены в течение мая текущего года.
Обновлено в 06:11
Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Наука
Найдены белки-цели для лечения опухоли головного мозга
Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с российскими и зарубежными коллегами исследовали белки, из которых состоит Wnt-сигнальный путь стволовых клеток мультиформной глиобластомы, одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга.
Обновлено в 10:45
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
Обновлено в 10:41
Здоровье
Минздрав считает необходимым создать новую культуру отношения к здоровью
Пятая Всероссийская неделя охраны труда проходит с 22 по 26 апреля в Главном медиацентре Сочи.
Обновлено в 13:52
Политика
На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве
Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.
Обновлено в 12:00
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Авто
Tesla продемонстрировала работу своего нового автопилота
Глава компании назвал новый модуль автопилота лучшим компьютером в мире.
Обновлено в 14:56
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Политика
Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.
Обновлено в 15:03
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика
Украина отметила смену тона России по задержанным морякам
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45