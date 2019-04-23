ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-ЛанкеГазета.Ru 07:00

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов.

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

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