Армия и оружие
ИГ взяло ответственность за теракт в сирийском МанбиджеГазета.Ru 07:40
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в центре сирийского Манбиджа, передает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, связанное с ИГ. По имеющимся данным, взрыв совершил террорист-смертник.
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