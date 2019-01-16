ИГ взяло ответственность за теракт в сирийском МанбиджеГазета.Ru 07:40

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в центре сирийского Манбиджа, передает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, связанное с ИГ. По имеющимся данным, взрыв совершил террорист-смертник.

ИГ взяло ответственность за теракт в сирийском Манбидже

Армия и оружие Армия и оружие В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек

Армия и оружие Армия и оружие МИД РФ: США намерены обвинить Россию в содействии ИГ Американские спецслужбы хотят дискредитировать политику России в Афганистане и для этого готовят серию "фейковых вбросов" в западные и афганские СМИ о якобы содействии Москвы в переброске на афганскую территорию из Сирии и Ирака боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в России).

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие В США призвали к созданию беспилотных кораблей для сдерживания России По словам вице-адмирала, наша страна вновь начала отправлять свои атомные подлодки в район между Гренландией и Великобританией, а также в Восточное Средиземноморье и Северную Атлантику.

Армия и оружие Армия и оружие На новом тральщике «Иван Антонов» 26 января поднимут Андреевский флаг 26 января нынешнего года на корабле планируют поднять Андреевский флаг.

Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в нарушении резолюций СБ ООН из-за запуска спутника Для запуска на орбиту спутника Иран использовал ракету-носитель с технологиями, используемыми в межконтинентальных баллистических ракетах, Тегеран игнорирует резолюцию Совбеза ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.

Армия и оружие Армия и оружие Над Черным морем и Севастополем вновь кружил самолет США Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 169324 разведывал обстановку над Черным морем, примерно в 36 километрах от береговой линии Крыма.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон потратит $240 млн на совершенствование ПРО США

Армия и оружие Армия и оружие Более 100 военных восстановят работу Бурейского водохранилища

Армия и оружие Армия и оружие В столице Ливии вновь начались вооруженные столкновения

Армия и оружие Армия и оружие Силовики обвинили ополченцев в обстреле грузовика Силовики в среду обвинили ополченцев в обстреле грузовика ВС Украины в Донбассе, пострадали 10 военных.

Армия и оружие Армия и оружие Швеция впервые подготовит кибербойцов Вооруженные силы Швеции увеличат число призывников в армию и начнут подготовку кибербойцов.

Армия и оружие Армия и оружие Российские пилотажные группы в 2019 году выступят на 14 акциях В 2019 году Воздушно-космические силы проведут 14 акций «Служба по контракту — твой выбор» в регионах России.

Армия и оружие Армия и оружие В Туркмении выявлена низкая подготовка резервистов к боевым действиям В Туркмении состоялась масштабная проверка военнослужащих-резервистов, которая показала, что они не готовы к боевым действиям.