ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-ЛанкеLenta.ru 07:05

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля в Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters. Такое заявление выпустило Amaq — агентство, ведущее пропаганду от лица ИГ.

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке

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