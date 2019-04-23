Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-ЛанкеLenta.ru 07:05
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля в Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters. Такое заявление выпустило Amaq — агентство, ведущее пропаганду от лица ИГ.
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Кино
Кинотеатры просят перенести дату премьеры финала «Мстителей» в России
Уточняется, что дату премьеры в России ранее перенесли на 29 апреля по инициативе самого прокатчика.
Обновлено в 07:47
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Кино
Вышел финальный трейлер «Годзилла 2: Король монстров»
Битва гигантских кайдзю начнётся только через месяц, но Warner Bros. уже сейчас выпустила финальный трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров», в котором нас ждёт возвращение 17 монстров-титанов.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Морская пехота на Севере начала получать модернизированные МТ-ЛБ
Один из вариантов модернизации МТ-ЛБ Как сообщает агенство, в подразделения морской пехоты на Севере поступают серийные тягачи МЛБШ, представляющие собой серийную модернизацию советского МТ-ЛБ.
Обновлено в 11:26
Авто
Toyota собирается выпустить совершенно новый кроссовер
Toyota имеет большие планы на ближайшее время и собирается представить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Экономика
Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO
Российское подразделение Burger King готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters четыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 10:26
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Если речь идет о постройках такого рода, платить налог за них нужно, подчеркивают в ФНС.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон опубликовала фотографии принца Луи, которые делала лично
Сегодня исполняется 1 год млашему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцу Луи.
Обновлено в 04:40
Экономика
Мосбиржа с 29 апреля приостановит торги акциями банка «Возрождение»
Московская биржа объявила о приостановке торгов обыкновенными акциями банка «Возрождение» с 29 апреля.
Обновлено в 11:16
Игры
Пресс-конференция Square Enix на Е3 2019 пройдёт 11 июня
Square Enix подтвердила планы по проведению собственной пресс-конференции на Е3 2019, которая начнётся 11 июня в 4 утра по московскому времени.
Обновлено в 11:12
Общество
Архитектор сообщил о планах защитить Нотр-Дам брезентом от дождя
Альпинисты накроют защитным брезентом собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:13
Гаджеты
Huawei P30 Pro отправляют данные пользователей на серверы в КНР
В ходе расследования выяснилось, что отправка личных данных со смартфона происходит в фоновом режиме на серверы, расположенные в КНР.
Обновлено в 09:41
Экономика
Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз
Чистый долг НЛМК за первый квартал текущего года увеличился на 3% и составил $915 млн.
Обновлено в 11:39
Политика
ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Обновлено в 11:36
Экономика
Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%
Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.
Обновлено в 11:10
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
МИД Литвы призвал запретить Григорию Лепсу въезд в страну
МИД Литвы направил обращение в МВД республики с призывом запретить российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Политика
Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться
Американский лидер Дональд Трамп считает, что The New York Times должна попросить у него прощения, причем сделать это сотрудники газеты должны на коленях.
Обновлено в 09:23