ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в МагнитогорскеLenta.ru вчера в 19:41

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Происшествия Происшествия Настю Рыбку задержали в «Шереметьево»

Происшествия Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Общество Общество Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.

Космос Космос Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Космос Космос Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю Напомним, обнаруженный в 2004 году астероид Апофис размером с три с половиной футбольных поля (около 325 метров) сразу же привлек внимание астрономов NASA, так как первоначальные расчеты его орбиты указывали на 2,7% вероятности столкновения небесного тела с Землей во время сближения в 2029 году.

Космос Космос Найден дефект в двигателях «Ангары-А5» Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).

Политика Политика Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Авто Авто Toyota показала спецверсию Land Cruiser Prado для России Стоит отметить, что стоимость новой специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Style составляет 3 751 000 рублей, что на 183 000 рублей больше, чем стоит внедорожник в комплектации «Элеганс».

Транспорт Транспорт Генподрядчик Крымского моста заявил, что железнодорожная часть объекта запустится в срок На строительстве железнодорожной части Крымского моста и подхода со стороны Крыма задействовано более 6500 инженеров и рабочих, а также свыше 500 единиц техники, уточняется в сообщении.

Авто Авто Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания Tesla отзовет более 14 тысяч электромобилей, проданных в Китае.

Общество Общество Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.

Авто Авто УАЗ «Патриот» оснастили новыми опциями Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.

Авто Авто Mercedes-Benz приостановил производство фургонов в Нижнем Новгороде Сборка фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлена из-за отсутствия комплектующих, сообщили РБК в пресс-службе АО «Мерседес-Бенц РУС» (дочерняя компания немецкого концерна Daimler AG).

Авто Авто Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40 Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.

Экономика Экономика Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва в Боготе возросло до 21

Интернет Интернет Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.

Происшествия Происшествия Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский принц Филип, попал в ДТП с участием еще одного автомобиля, сообщает в четверг BBC News.

Космос Космос В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС

Космос Космос «Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р» Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».

Здоровье Здоровье Отказ от прививок впервые вошёл в список угроз здоровью человечества Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медпомощи в развивающихся странах.

Экономика Экономика Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.

Общество Общество В Москве зафиксирована самая теплая ночь этой зимы

Происшествия Происшествия Газ взорвался в здании газовой компании в Мурманской области

Происшествия Происшествия Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания

Гаджеты Гаджеты Новые планшеты iPad появятся в первой половине 2019 года Новые планшеты iPad Mini 5 и бюджетный iPad от компании Apple появятся в первой половине 2019 года.

Технологии Технологии Rambler перевыпустит «Живой журнал» с помощью ИИ Разработчики обновили технологическое ядро "Живого журнала", сделали более простую и удобную навигацию, а также работают над новым мобильным приложением.

Транспорт Транспорт Сообщение с Норильском перекрыли из-за метели

Интернет Интернет В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель «Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.