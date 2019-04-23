Происшествия

ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-ЛанкеRT на русском 07:25

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погибли более 300 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Reuters.
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ИГИЛ взяла ответственность за теракты на Шри-Ланке

Царьград09:40

ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

RT на русском07:25

ИГ взяла на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

РБК07:10

ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

ФАН08:02

ИГ* взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

РИА Новости07:00

ИГ с опозданием взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Газета.Ru07:57

«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Коммерсантъ06:54
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Кино

Опубликован первый кадр хоррора «Оно 2»

Обновлено в 04:32
Происшествия

Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц

Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Общество

На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк

Как сообщил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, горожане хотят видеть на этом месте общественное пространство - лучше всего парк.
Обновлено в 10:17
Политика

ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 08:50
Происшествия

ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова

По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Музыка

Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»

Обновлено в 10:05
Политика

На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику

В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.
Обновлено в 09:46
Интернет

Блокировка в Индии приносит TikTok $500 тыс. убытков ежедневно

Запрет в Индии на китайский видеосервис TikTok приносит его разработчику Beijing Bytedance Technology Co. до $500 тыс. убытка в день и подвергает риску более 250 рабочих мест, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 06:32
Авто

Great Wall выпустит премиальную версию кроссовера Haval F5

Компания Haval, входящая в концерн Great Wall, готовит к выходу премиальную версию своего молодежного кроссовера F5.
Обновлено в 01:49
Авто

Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года

Обновлено вчера в 23:48
Кино

Кинотеатры просят перенести дату премьеры финала «Мстителей» в России

Кинотеатры хотят показать фильм 25 апреля (в день мировой премьеры) в премиальных форматах.
Обновлено в 07:47
Финансы

Евро опустился до годового минимума

Евро подешевел на 21 копейку и обновил годовой минимум. Курс евро опустился до отметки 72 рубля 62 копейки.
Обновлено в 09:50
Общество

В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения России опубликовало проект постановления, согласно которому в школах будут введены две новые должности – «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Красноярском крае завели дела на адептов «Свидетелей Иеговы»

Обновлено в 07:51
Происшествия

В четыре раза выросло число случаев применения силы к заключенным

Сотрудников колонии в Хакасии осудили на 16 лет за пытки заключённых Также выросло число случаев превышения полномочий сотрудниками ФСИН.
Обновлено в 08:51
Энергетика

Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%

Тысяча кубометров газа будет обходиться потребителям в 307 долларов, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

Армия Израиля арестовала 16 палестинцев на Западном берегу Иордана

"В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц, а также по подозрению в причастности к минированию автомобиля", - указали в армейской пресс-службе.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

В ДНР заявили о препятствиях работе миссии ОБСЕ со стороны ВСУ

Бойцы вооружённых сил Украины всеми силами и способами чинят препятствия работе мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Обновлено в 07:26
Футбол

Кевин де Брёйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не примет участия в манчестерском дерби с «Юнайтед» в рамках перенесенного матча 31-го тура АПЛ.
Обновлено в 09:57
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Экономика

Крафтового пива может не остаться в России

Любители крафтового пива бьют тревогу: появилась информация, что иностранные и отечественные бренды этого напитка могут оказаться под запретом.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Политика

Путин посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге

Глава государства во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил Суворовское училище, где, в частности, осмотрел центр дополнительного образования, оснащенный технологическими классами и мастерскими.
Обновлено в 10:07
Гаджеты

Xiaomi выпустила сверхдешевые телевизоры по цене смартфона

Обновлено в 09:52
Политика

Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Обновлено в 04:22
Политика

Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Обновлено в 05:15
Политика

Кремль раскрыл детали первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 09:01
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