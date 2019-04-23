Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-ЛанкеRT на русском 07:25
Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погибли более 300 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Reuters.
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Кино
Опубликован первый кадр хоррора «Оно 2»
Обновлено в 04:32
Происшествия
Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц
Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Как сообщил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, горожане хотят видеть на этом месте общественное пространство - лучше всего парк.
Обновлено в 10:17
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Происшествия
ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова
По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
Обновлено в 10:05
Политика
На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику
В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.
Обновлено в 09:46
Интернет
Блокировка в Индии приносит TikTok $500 тыс. убытков ежедневно
Запрет в Индии на китайский видеосервис TikTok приносит его разработчику Beijing Bytedance Technology Co. до $500 тыс. убытка в день и подвергает риску более 250 рабочих мест, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 06:32
Авто
Great Wall выпустит премиальную версию кроссовера Haval F5
Компания Haval, входящая в концерн Great Wall, готовит к выходу премиальную версию своего молодежного кроссовера F5.
Обновлено в 01:49
Авто
Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
Обновлено вчера в 23:48
Кино
Кинотеатры просят перенести дату премьеры финала «Мстителей» в России
Кинотеатры хотят показать фильм 25 апреля (в день мировой премьеры) в премиальных форматах.
Обновлено в 07:47
Финансы
Евро опустился до годового минимума
Евро подешевел на 21 копейку и обновил годовой минимум. Курс евро опустился до отметки 72 рубля 62 копейки.
Обновлено в 09:50
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения России опубликовало проект постановления, согласно которому в школах будут введены две новые должности – «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 09:58
Происшествия
В четыре раза выросло число случаев применения силы к заключенным
Сотрудников колонии в Хакасии осудили на 16 лет за пытки заключённых Также выросло число случаев превышения полномочий сотрудниками ФСИН.
Обновлено в 08:51
Энергетика
Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%
Тысяча кубометров газа будет обходиться потребителям в 307 долларов, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
Армия Израиля арестовала 16 палестинцев на Западном берегу Иордана
"В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц, а также по подозрению в причастности к минированию автомобиля", - указали в армейской пресс-службе.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В ДНР заявили о препятствиях работе миссии ОБСЕ со стороны ВСУ
Бойцы вооружённых сил Украины всеми силами и способами чинят препятствия работе мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Обновлено в 07:26
Футбол
Кевин де Брёйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не примет участия в манчестерском дерби с «Юнайтед» в рамках перенесенного матча 31-го тура АПЛ.
Обновлено в 09:57
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Экономика
Крафтового пива может не остаться в России
Любители крафтового пива бьют тревогу: появилась информация, что иностранные и отечественные бренды этого напитка могут оказаться под запретом.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге
Глава государства во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил Суворовское училище, где, в частности, осмотрел центр дополнительного образования, оснащенный технологическими классами и мастерскими.
Обновлено в 10:07
Гаджеты
Xiaomi выпустила сверхдешевые телевизоры по цене смартфона
Обновлено в 09:52
Политика
Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 04:22
Политика
Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Политика
Кремль раскрыл детали первой встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 09:01