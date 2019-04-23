ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-ЛанкеRT на русском 07:25

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погибли более 300 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Reuters.

ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

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