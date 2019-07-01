с чего всё началось

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне. Признание террористов опубликовал портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

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