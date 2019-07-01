Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в ЧечнеКоммерсантъ 20:23

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне. Признание террористов опубликовал портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.
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с чего всё началось
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Ачхой-Мартановском раойне Чечни, в результате которого погиб один сотрудник МВД, сообщает
 портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламистов.
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