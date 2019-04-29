ИГ впервые за пять лет опубликовало видео с участием аль-БагдадиИзвестия 14:37

Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) впервые с 2014 года представила видеозапись, на которой предположительно фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади. Мужчина, похожий на аль-Багдади, на кадрах общается с людьми, лица которых скрыты.

ИГ впервые за пять лет опубликовало видео с участием аль-Багдади

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