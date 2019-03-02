IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукойRT на русском вчера в 13:55

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой. Как сообщает пресс-служба IFAB, теперь в случаях непредумышленной игры рукой, в результате которой был забит мяч или отдана голевая передача, взятие ворот засчитано не будет.

Происшествия Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму В Крыму задержан иерарх новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент (Кущ).

Спорт Большунов выиграл серебро в гонке на 50 км на чемпионате мира Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в масс-старте на 50 километров свободным стилем на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

Здоровье Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян Известный психиатр из центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал RT о самых распространенных психических расстройствах у россиян.

Космос Crew Dragon пристыковался к МКС Американский космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon) успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщается в микроблоге Американского космического агентства NASA.

Происшествия Капитану судна Seagrand, протаранившего мост в Пусане, продлён арест Срок содержания под арестом был продлён капитану российского судна Seagrand по решению суда южнокорейского города Пусан.

Политика В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения» Ранее член Научного совета при Совете безопасности России и профессор МГУ Андрей Манойло сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о проведении в вузе первых "Скрипальских чтений".

Происшествия Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.

Происшествия Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.

Политика Посольство заявило об атаке на посла перед годовщиной инцидента в Солсбери Посольство России в Великобритании заявило о беспрецедентной клеветнической атаке на посла Александра Яковенко накануне годовщины инцидента в Солсбери, передает ТАСС.

Культура Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.

Хоккей «Металлург» переиграл «Салават» в овертайме и сравнял счет в серии "Металлург" сыграл вничью с "Салаватом Юлаевым" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:1). Счет в серии составляет 2-2.

Политика США хотят создать коалицию для смены власти в Венесуэле США стремятся создать коалицию для смены власти в Венесуэле, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Политика Во Львове снесли стелу Монумента Славы Во Львове в ночь на 3 марта снесли 30-метровую стелу Монумента Славы, сообщает агентство УНН.

Политика Власти Гайаны допустили закрытие «дочки» Rusal из-за увольнений Правительство Гайаны намерено принять любые меры, вплоть до закрытия, против компании Bauxite Company of Guyana Inc (BCGI), принадлежащей Rusal, рассказал министр природных ресурсов страны Рафаэль Тротмэн, передает местное издание Demerara Waves.

Кино Умер украинский актер Сергей Романюк Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.

Армия и оружие Российская реактивная снайперская винтовка получит автомат наведения Первые слухи касательно разработки новой реактивной снайперской винтовки появились несколько лет назад, однако количество информации не позволяло полноценно рассмотреть проектируемое оружие.

Футбол «Болею за „Спартак“ с 77-го, такой ж**ы никогда не было»: что авторитетные фанаты думают о конфликте клуба и болельщиков О конфликте в клубе и среди болельщиков Ситуация: Конфликт между частью активных болельщиков "Спартака" и руководством клуба начался с отставки любимца фанатов Массимо Карреры в конце октября.

Интернет Google посчитал слежку за женщинами законной Google отказалась удалять из Google Play саудовское приложение Absher, которое позволяет мужчинам следить за перемещением женщин.

Политика Сын погибшей от «Новичка» британки написал письмо Владимиру Путину Сын британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году в результате отравления в Эймсбери, 20-летний Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором просит помочь в расследовании дела.