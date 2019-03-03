Футбол

В правила футбола внесли несколько измененийDP.RU вчера в 06:54

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на заседании в Шотландии утвердил внесение ряда изменений в правила футбола. Об этом сообщается на сайте организации. Изменения вступят в силу летом 2019 года.
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«Вий» в мировом футболе. Правила игры сильно изменятся

Спорт-Экспрессвчера в 11:00

Приняты 7 изменений футбольных правил. Они коснулись пенальти, штрафных и судей

Советский спортвчера в 09:15

Международный совет футбольных ассоциаций уточнил наказание за игру рукой

РИА Новости02 марта в 10:28

IFAB запретил игрокам атакующей команды вставать в стенку при штрафных

Матч ТВвчера в 06:04

Футболистам атакующей команды запретили вставать в стенку во время штрафных

Чемпионатвчера в 05:28

В правила игры в футбол внесли 7 изменений. Больше нельзя вставать в стенку соперника

Sports.ruвчера в 05:25

IFAB запретил футболистам атакующей команды вставать в стенку при штрафных ударах

RT на русскомвчера в 07:34
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Происшествия

В ЕАО проверят информацию о «самообслуживании» в моргах

Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.
Обновлено в 01:32
Политика

«Нафтогаз» предупредил о риске полной потери газового транзита

По мнению Коболева, потеря транзита газа приведет к тому, что Украина лишится сдерживающего фактора против «российской агрессии».
Обновлено вчера в 19:29
Политика

Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Спорт

Биатлонист из РФ Поршнев победил в индивидуальной гонке на Универсиаде

Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Орске убит замдиректора городских электросетей

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".
Обновлено в 03:32
Экономика

Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов

Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
Обновлено в 01:19
Транспорт

«Ъ»: Минтранс предлагает ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны

Обновлено в 01:18
Политика

Замглавы Минстроя назначена Татьяна Костарева

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву статс-секретарем — замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 03:39
Политика

Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Болельщицу на Универсиаде увезли в роддом с соревнований по керлингу

Болельщицу увезли в роддом прямо с соревнований по керлингу в рамках зимней Универсиады в Красноярске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:31
Происшествия

Блогер удалил репост видео с похорон криминального авторитета по требованию МВД

Блогер Виктор Торопцев из Амурска удалил репост видео с похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина после достигнутой с МВД в досудебном порядке договоренности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Хабаровского края.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что военные из Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:27
Политика

На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ

Обновлено в 01:52
Политика

WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Гаджеты

Платежный сервис Mir Pay заработал для держателей карт «Мир»

Владельцы карт «Мир» теперь могут оплачивать товары и услуги с помощью сервиса Mir Pay на своих смартфонах.
Обновлено в 03:58
Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Следовательница написала заявление об избиении полицейским

МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

В Центристской партии Эстонии рассказали, почему потеряли голоса русскоязычных избирателей

Русскоязычные избиратели отвернулись от Центристской партии в Эстонии из-за высказываний премьер-министра, лидера этой партии Юри Ратаса в поддержку НАТО и санкций против России.
Обновлено в 04:00
Общество

Глава департамента Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Сотрудник госкорпорации Роскосмос Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой».
Обновлено в 04:04
Происшествия

В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек

Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Тарифы на вывоз мусора в регионах отличаются почти в 27 раз

Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) отличаются в 26,6 раз, сообщает РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Обновлено в 01:38
Общество

В Чечне появится «женское такси»

Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие

Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки

Индия и Россия могут 7 марта подписать договор о передаче Нью-Дели в лизинг второй атомной подводной лодки.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Башкирии накажут врача, наложившего пенсионерке шину из швабры

В Башкирии накажут врача местной больницы за то, что он наложил пенсионерке шину из швабры.
Обновлено в 02:54
Политика

Болтон предостерёг от попыток помешать возвращению Гуаидо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил ответом Вашингтона в случае попыток помешать безопасному возвращению главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в страну.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

«Левада-центр» выявил снижение влияния Кремля и ФСБ на жизнь в стране

Согласно результатам опроса «Левада-центра», на которые ссылается РБК, с января 2017 года оценка россиянами роли президента снизилась с 4,7 до 4,2 балла.
Обновлено в 00:21
Космос

Корабль SpaceX Dragon-2 состыковался с МКС

Космический корабль Dragon-2 (CrewDragon) компании SpaceX успешно состыковался с модулем американского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга

Режиссер Владимир Бортко может стать одним из претендентов на пост губернатора Петербурга.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Попавший в ДТП в Тверской области автобус был неисправен

Заказной автобус, попавший в ДТП в Тверской области, в котором пострадали десять человек, имел технические неисправности, а перевозка пассажиров в нем проводилась с нарушением требований, сообщил в понедельник РИА Новости представитель правительства региона.
Обновлено в 02:31
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