Футбол

ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола
Евро-футбол.ру
01:17

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
Евро-футбол.ру01:17

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IFAB предложил изменить правило замен и уточнить определение игры рукой

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Международный совет футбольных ассоциаций предлагает изменить правила

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IFAB предлагает изменить правила замен и формат послематчевой серии пенальти

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Спорт-Экспрессвчера в 17:09

IFAB обнародовал список возможных изменений в правилах футбола

RT на русскомвчера в 14:49
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Футбол

Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

По моему мнению, у Неймара нулевые шансы вернуться в «Барселону», — приводит слова Хави Cadena SER.
Обновлено в 02:34
Футбол

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Обновлено в 01:31
Футбол

Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков может перейти в самарские «Крылья Советов».
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
Обновлено в 02:21
Футбол

Защитник «Зенита» Иванович рассказал о важности Кокорина для команды

Игра «Зенита» сильно зависит от форварда Александра Кокорина, считает защитник команды Бранислав Иванович.
Обновлено в 02:30
Футбол

Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч»

Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
Обновлено в 02:39
Футбол

Шевченко – Дрогба: один из величайших, с кем я играл

Украинец играл вместе с Дрогба за «Челси» с 2006 по 2009 год.
Обновлено в 02:36
Футбол

Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»

Обновлено вчера в 20:47
Футбол

Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
Обновлено в 02:39
Футбол

Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 01:44
Футбол

Тренер «Арсенала» рассказал о целях команды на сезон

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в этом сезоне.
Обновлено в 01:56
Футбол

Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
Обновлено в 01:44
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

Анчелотти призвал УЕФА поскорее ввести VAR в Лиге чемпионов

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти выступил за скорейшее введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:45
Футбол

Антон Миранчук: «Я сравниваю нынешний состав „Барселоны“ с прошлым и расстраиваюсь»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, кого считает своим кумиром, а также пояснил, почему расстраивается, когда смотрит матчи «Барселоны».
Обновлено в 02:26
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Международный совет футбольных ассоциаций
Международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол.
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