Футбол
ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола
ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футболаЕвро-футбол.ру01:17
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
Евро-футбол.ру01:17
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Футбол
Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»
По моему мнению, у Неймара нулевые шансы вернуться в «Барселону», — приводит слова Хави Cadena SER.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане
Обновлено в 01:31
Футбол
Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»
Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков может перейти в самарские «Крылья Советов».
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
Обновлено в 02:21
Футбол
Защитник «Зенита» Иванович рассказал о важности Кокорина для команды
Игра «Зенита» сильно зависит от форварда Александра Кокорина, считает защитник команды Бранислав Иванович.
Обновлено в 02:30
Футбол
Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч»
Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
Обновлено в 02:39
Футбол
Шевченко – Дрогба: один из величайших, с кем я играл
Украинец играл вместе с Дрогба за «Челси» с 2006 по 2009 год.
Обновлено в 02:36
Футбол
Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу
Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
Обновлено в 02:39
Футбол
Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 01:44
Футбол
Тренер «Арсенала» рассказал о целях команды на сезон
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в этом сезоне.
Обновлено в 01:56
Футбол
Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
Обновлено в 01:44
Футбол
Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
Анчелотти призвал УЕФА поскорее ввести VAR в Лиге чемпионов
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти выступил за скорейшее введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:45
Футбол
Антон Миранчук: «Я сравниваю нынешний состав „Барселоны“ с прошлым и расстраиваюсь»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, кого считает своим кумиром, а также пояснил, почему расстраивается, когда смотрит матчи «Барселоны».
Обновлено в 02:26