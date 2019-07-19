Футбол
РФС получил разрешение на использование VARBookmaker-ratings.ru 12:03
Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
В Сети появилось видео учений на полигоне Бемово Пески в Польше, в рамках которых военные смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 07:20
Общество
ГОСТ на фотосессии для новорожденных отменили
Принятый в июле ГОСТ на оказание населению фотоуслуг, связанных с проведением фотосессий для новорожденных, отправлен Росстандартом на доработку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 11:27
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Политика
СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.
Обновлено в 11:14
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика
Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве России
Завершился матч второго тура первенства России среди молодежных команд. Спартак на выезде обыграл Ростов 3:1.
Обновлено в 12:51
Политика
Зеленский призвал восстанавливать украинские дороги
Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог. Надо построить приоритетные дороги.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Москве похитителям наркоманов дали от пяти до восьми лет
Чертановский суд Москвы приговорил к срокам от пяти до восьми лет колонии строгого режима "благотворителей", похищавших людей с алкогольной и наркотической зависимостью под видом оказания медпомощи при реабилитации.
Обновлено в 10:53
Экономика
Статистики: уровень госдолга растет в 11 странах Евросоюза
По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе
За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.
Обновлено в 12:50
Политика
Климкин связал указ Путина о паспортах с желанием начать федерализацию
Новый указ президента РФ Владимира Путина о паспортах для жителей Донбасса говорит о желании Кремля навязать диалог по поводу федерализации Украины на российских условиях, считает министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.
Обновлено в 11:54
Политика
В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Обновлено 17 июля в 03:02
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Политика
Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области
Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.
Обновлено в 09:07