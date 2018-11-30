Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что открыты дела по подозрению в нарушении антидопинговых правил в отношении российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

Футбол Футбол «Рубин» — «Динамо»: Рыков получил травму в первом тайме и был заменён Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков получил травму в первом тайме выездного матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

Футбол Футбол Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс.

Футбол Футбол Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде Ответный матч финала Кубка Либертадорес (является аналогом европейской Лиги чемпионов) между футбольными клубами Аргентины «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» состоится 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:30 по московскому времени.

Футбол Футбол «Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства В Красноярске состоялся матч 16-го тура молодежного первенства России между «Енисеем» и «Ахматом».

Баскетбол Баскетбол УНИКС подписал контракт с Джеки Кармайклом БК УНИКС подписал контракт с тяжёлым форвардом Джеки Кармайклом.

Хоккей Хоккей Клуб КХЛ «Ак Барс» обменял нападающего Бурмистрова в «Салават Юлаев» Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" обменял нападающего Александра Бурмистрова в уфимский "Салават Юлаев".

Хоккей Хоккей НХЛ. Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в утренней тренировке команды перед матчем с «Нью-Джерси».

Футбол Футбол Сын Зидана: «Отец скоро вернется к тренерской работе» Сын бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Энцо заявил, что его отец в скором времени вернется к работе.

Футбол Футбол Дзюба и боец UFC Волков провели совместную тренировку по боксу Футболист петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба провел тренировку по боям без правил вместе с бойцом UFC Александром Волковым.

Футбол Футбол «Матч ТВ» ответил «Краснодару»: «Мы не влияем на переносы матчей» «Матч ТВ» отреагировал на претензию «Краснодара» в том, что вещатель отказался переносить время начала матча с «Уралом».

Футбол Футбол «Барселона» рассказала о травме Юмтити Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити отправится в Катар для того, чтобы пройти консервативное лечение в связи с травмой левого колена, информирует официальный сайт каталонского клуба.

Спорт Спорт Карякин сохранил 15-е место в рейтинге ФИДЕ Российский шахматист Сергей Карякин сохранил 15-е место в рейтинге Международной шахматной федерации.