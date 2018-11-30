Спорт

IBU заподозрил четырех российских биатлонистов в применении допинга
РИА Новости
10:08

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что открыты дела по подозрению в нарушении антидопинговых правил в отношении российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова.
РИА Новости10:08

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IBU открыл допинг-дела в отношении Слепцовой, Устюгова, Печенкина и Чернышова

Матч ТВ10:21

IBU изучает дела обвиненных в нарушении антидопинговых правил россиян

Газета.Ru11:14

IBU назвал имена российских биатлонистов, обвиняемых в применении допинга

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IBU подтвердил, что открыл дела в отношении Устюгова, Слепцовой, Печенкина и Чернышова

Спорт-Экспресс09:48

IBU назвал имена российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга

Life.ru10:23

IBU заподозрил четырех российских биатлонистов в применении допинга

РИА Новости10:08

IBU открыл допинговые дела в отношении Устюгова, Слепцовой, Печенкина и Чернышова

Sports.ru10:02
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:31, Ашберн
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Российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете, заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата мира-2008 в смешанной эстафете, шестикратная победительница этапов Кубка мира, шестикратная чемпионка России, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, двукратная чемпионка Европы среди юниоров, кавалер ордена Дружбы, лауреат премии Biathlon Award-2008 в номинации «Лучший новичок года», почётный житель города Ханты-Мансийска.
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Евгений Романович Устюгов
Российский биатлонист
Российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, бронзовый призёр Олимпийских игр в составе эстафеты. Двукратный серебряный призёр чемпионата мира-2011, обладатель малого Кубка мира в масс-старте.
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