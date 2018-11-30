Спорт

IBU заподозрил четырех российских биатлонистов в применении допинга
РИА Новости
10:08

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что открыты дела по подозрению в нарушении антидопинговых правил в отношении российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова.
РИА Новости10:08

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Биатлон начинается. Допинг-скандалы тоже

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IBU открыл допинговые дела в отношении Устюгова, Слепцовой, Печенкина и Чернышова

Sports.ru10:02
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Евгений Романович Устюгов
Российский биатлонист
Российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, бронзовый призёр Олимпийских игр в составе эстафеты. Двукратный серебряный призёр чемпионата мира-2011, обладатель малого Кубка мира в масс-старте.
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