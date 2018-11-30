Спорт
IBU заподозрил четырех российских биатлонистов в применении допинга
IBU заподозрил четырех российских биатлонистов в применении допингаРИА Новости10:08
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что открыты дела по подозрению в нарушении антидопинговых правил в отношении российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова.
РИА Новости10:08
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