Спорт
IBU отказался отстранять российских биатлонистов
IBU отказался отстранять российских биатлонистовNews.ru05:16
На заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) было принято решение не принимать никаких действий в отношении российских биатлонистов, против которых полиция Австрии выдвинула обвинения в приёме запрещённых препаратов, сообщает пресс-служба организации.
News.ru05:16
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Источник: «Исполком IBU может временно отстранить пятерых российских биатлонистов»
Sport24.ruвчера в 09:02
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Спорт
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