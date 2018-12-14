Спорт

IBU не отстранит российских биатлонистов
Спорт-Экспресс
05:04

На заседании исполкома IBU принято решение по делу российских биатлонистов. Как сообщается в официальном Твиттере организации, они не будут отстранены.
Спорт-Экспресс05:04

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Лидеров сборной России по биатлону могут отстранить от соревнований

Чемпионат01:15

IBU не отстранит российских биатлонистов

Спорт-Экспресс05:04

Судный день. Завтра пятерых российских биатлонистов отстранят

Советский спортвчера в 12:36

Губерниев: пятерых биатлонистов сборной могут отстранить от соревнований

РИА Новостивчера в 09:20

На исполкоме IBU не будет рассмотрен вопрос отстранения российских биатлонистов

Матч ТВвчера в 10:30

На исполкоме IBU не будет рассмотрен вопрос отстранения российских биатлонистов

Sportbox.RUвчера в 10:30

IBU: «У нас нет ни подробностей, ни доказательств того, что русские применяли допинг. Мы не имеем права совершать какие-то действия»

Sports.ruвчера в 10:56
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Спорт

IBU решил не принимать меры в отношении российских биатлонистов

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не применять санкции к российским биатлонистам, в отношении которых полиция Австрии проводит расследование из-за предполагаемых нарушений антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.
Обновлено в 05:38
Спорт

Бабиков финишировал вторым в спринте на этапе Кубка IBU

Россиянин Антон Бабиков занял второе место в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе биатлонного Кубка IBU, проходящем в итальянском Риднау.
Обновлено в 08:59
Хоккей

Сборные России и Чехии встретились на Кубке Первого канала

На старте российского этапа Евротура российская команда, официальным инфопартнером которой является Авторадио, в серии буллитов победила Швецию (3:2 Б).
Обновлено в 08:46
Футбол

«Хетафе» победил «Реал Сосьедад» благодаря быстрому голу

Первый субботний матч 16-го тура чемпионата Испании получился малорезультативным, несмотря на бодрое начало.
Обновлено в 09:14
Спорт

Два пловца из Энгельса стали чемпионами мира

Только что в китайском Ханчжоу Иван Кузьменко и Роман Шевляков из Энгельса (Саратовская область) выиграли "золото" чемпионата мира по плаванию.
Обновлено в 07:46
Спорт

Назван состав сборной России на женскую эстафету в Хохфильцене

Обновлено в 08:48
Хоккей

Тренер «Вашингтона»: «Лидерские качества Овечкина впечатляют»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил игру нападающего Александра Овечкина в матче с «Каролиной» (6:5 Б). Россиянин по ходу игры забросил три шайбы.
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Модрич: Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их

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Туктамышева: Чувствую себя намного лучше

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Жозе Моуринью: «Мне нравится работать тренером больше, чем когда-либо»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что сейчас он получает наибольшее удовольствие от тренерской работы за всю свою карьеру.
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Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.
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Футбол

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Мюнхенская «Бавария» и мадридский «Атлетико» намерены включиться в борьбу за полузащитника миланского «Интера» Ивана Перишича, сообщает Tuttosport.
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Антон Владимирович Шипулин
Российский биатлонист
Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России.
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