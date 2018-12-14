На заседании исполкома IBU принято решение по делу российских биатлонистов. Как сообщается в официальном Твиттере организации, они не будут отстранены.

Спорт Спорт IBU решил не принимать меры в отношении российских биатлонистов Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не применять санкции к российским биатлонистам, в отношении которых полиция Австрии проводит расследование из-за предполагаемых нарушений антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.

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