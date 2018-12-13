Спорт
На заседании исполкома IBU принято решение по делу российских биатлонистов. Как сообщается в официальном Твиттере организации, они не будут отстранены.
Спорт-Экспресс05:04
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Источник: «Исполком IBU может временно отстранить пятерых российских биатлонистов»
Sport24.ruвчера в 09:02
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Спорт
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