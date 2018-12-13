Спорт

IBU не отстранит российских биатлонистов
Спорт-Экспресс
05:04

На заседании исполкома IBU принято решение по делу российских биатлонистов. Как сообщается в официальном Твиттере организации, они не будут отстранены.
Спорт-Экспресс05:04

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Волков, подозреваемый в допинге, не стартовал в спринте на Кубке России в Увате

Чемпионат05:34

IBU не отстранит российских биатлонистов

Спорт-Экспресс05:04

Судный день. Завтра пятерых российских биатлонистов отстранят

Советский спортвчера в 12:36

IBU не обладает данными для временного отстранения российских биатлонистов

ТАССвчера в 10:28

На исполкоме IBU не будет рассмотрен вопрос отстранения российских биатлонистов

Матч ТВвчера в 10:30

IBU: «У нас нет ни подробностей, ни доказательств того, что русские применяли допинг. Мы не имеем права совершать какие-то действия»

Sports.ruвчера в 10:56

Источник: «Исполком IBU может временно отстранить пятерых российских биатлонистов»

Sport24.ruвчера в 09:02
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Спорт

IBU решил не принимать меры в отношении российских биатлонистов

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не применять санкции к российским биатлонистам, в отношении которых полиция Австрии проводит расследование из-за предполагаемых нарушений антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.
Обновлено в 05:38
Хоккей

Кубок Первого канала. Россия против Чехии, Финляндия победила Швецию

Во втором матче на Кубке Первого канала сборная России сыграет с Чехией, Швеция уступила Финляндии (2:3).
Обновлено в 00:15
Хоккей

Тодд Рирден: «Сейчас Овечкин показывает свой наилучший хоккей»

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден оценил текущее выступление капитана команды Александра Овечкина.
Обновлено вчера в 14:44
Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Обновлено в 05:24
Спорт

Юрлова-Перхт вошла в число фаворитов пасьюта в Хохфильцене

Примечательно, что в число фаворитов попала и российская спортсменка – Екатерина Юрлова-Перхт.
Обновлено в 00:37
Футбол

Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
Футбол

Марсело: никогда не думал покидать «Реал»

Защитник «Реала» Марсело признался, что никогда не рассматривал вариант перехода в другую команду.
Обновлено в 04:56
Футбол

Диего Коста не уйдёт из «Атлетико» в январе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил уверенность, что нападающий команды Диего Коста останется в команде в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 05:57
Футбол

«Краснодар» отправится в отпуск до 8 января

Обновлено в 04:00
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Бостон», Малкин отметился голевой передачей

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поучаствовал в эффктной голевой атаке, отметившись голевой передачей.
Обновлено вчера в 21:45
Футбол

Фанатам «Челси» запретят посещать матчи из-за расизма

Болельщики английского «Челси», замеченные в проявлении расизма на трибунах стадиона во время игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским клубом «МОЛ-Види» (2:2), получат официальный запрет на посещение матчей команды.
Обновлено в 05:54
Футбол

Моуриньо: «Последние годы МЮ успешно играет с „Ливерпулем“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 22:26
Спорт

Коляда выступит на чемпионате России, несмотря на травму

Российский фигурист Михаил Коляда, несмотря на проблемы со здоровьем, сможет выступить на чемпионате России.
Обновлено в 03:08
Футбол

«Барселона» отправила запрос «Челси» об аренде Кристенсена

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен может покинуть команду. Согласно источнику, к игроку сборной Дании проявляет интерес "Барселона".
Обновлено в 05:50
Единоборства

Чендлер взял реванш у Примуса и вернул титул

Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер смог взять реванш у Брента Примуса и вернуть титул.
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Антон Владимирович Шипулин
Российский биатлонист
Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России.
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