На заседании исполкома IBU принято решение по делу российских биатлонистов. Как сообщается в официальном Твиттере организации, они не будут отстранены.

Спорт Спорт IBU решил не принимать меры в отношении российских биатлонистов Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не применять санкции к российским биатлонистам, в отношении которых полиция Австрии проводит расследование из-за предполагаемых нарушений антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.

Хоккей Хоккей Кубок Первого канала. Россия против Чехии, Финляндия победила Швецию Во втором матче на Кубке Первого канала сборная России сыграет с Чехией, Швеция уступила Финляндии (2:3).

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Спорт Спорт Юрлова-Перхт вошла в число фаворитов пасьюта в Хохфильцене Примечательно, что в число фаворитов попала и российская спортсменка – Екатерина Юрлова-Перхт.

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Футбол Футбол «Краснодар» отправится в отпуск до 8 января

Хоккей Хоккей «Питтсбург» обыграл «Бостон», Малкин отметился голевой передачей Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поучаствовал в эффктной голевой атаке, отметившись голевой передачей.

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Спорт Спорт Коляда выступит на чемпионате России, несмотря на травму Российский фигурист Михаил Коляда, несмотря на проблемы со здоровьем, сможет выступить на чемпионате России.

Футбол Футбол «Барселона» отправила запрос «Челси» об аренде Кристенсена Защитник "Челси" Андреас Кристенсен может покинуть команду. Согласно источнику, к игроку сборной Дании проявляет интерес "Барселона".