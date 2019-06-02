Экономика
IATA снизила прогноз прибыли авиакомпаний на 21%Экономика сегодня вчера в 11:24
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) снизила прогноз прибыли авиакомпаний на 21% из-за увеличения издержек и проблем в мировой торговле. В прогнозе от декабря 2018 года говорилось, что к концу 2019 года авиакомпании получат прибыль в размере 35,5 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:07, Ашберн
Происшествия
Круизный лайнер протаранил туристическое судно в Венеции
Обновлено вчера в 04:39
Армия и оружие
ДНР сообщила об обстреле КПП близ Горловки украинскими силовиками
Украинские силовики открыли огонь по пункту пропуска "Майорск" в Донбассе ночью в понедельник.
Обновлено в 01:59
Спорт
Российские волейболисты на тай-брейке обыграли сербов в Лиге наций
Сборная России начала Лигу наций – 2019 с поражения от Франции (1:3). Во втором матче российские волейболисты обыграли японцев (3:1).
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 3 июня
Днем в городе воздух прогреется до 20-22 градусов тепла, осадков не ожидается. По области температура будет плюс 18-23 градуса.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
Гвардиола: «Вновь тренировать „Барселону“? Этот этап уже прошел»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, что «Барселону» может покинуть Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 01:34
Гаджеты
Samsung анонсировал новые ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Вину экс-главы Раменского района в убийстве подтвердил полиграф
Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова в убийстве председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено 01 июня в 03:43
Экономика
Повышение НДС не оправдало ожиданий
Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения
Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 01:17
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии
Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Обновлено вчера в 08:48
Политика
WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле
Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Общество
Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно
Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено вчера в 20:43
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Политика
Профессор из США напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов
Профессор истории из американского колледжа Дикинсона Карл Куалс напомнил о решающей роли Красной Армии в победе на нацизмом во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:29
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ
Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено вчера в 20:25
Экономика
В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс
На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол
Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА
Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 19:42