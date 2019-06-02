Экономика
IATA снизила прогноз мировой прибыли авиакомпаний на 21%Коммерсантъ 10:50
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая представляет около 290 авиаперевозчиков мира, объявила о снижении прогноза прибыли авиакомпаний на фоне падения спроса и увеличения издержек.
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Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке против толпы в Подмосковье
Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье.
Обновлено в 16:01
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Политика
Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам
По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды «отошли СССР», однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области
Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова бросил жену и новорожденную дочь
Обновлено в 14:00
Экономика
Сети попали в точку невозврата
Уже на этой неделе торговые сети перестанут возвращать непроданные продукты поставщикам.
Обновлено в 10:03
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Единоборства
Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Обновлено в 14:44
Происшествия
СМИ назвали причину ДТП с автомобилем испанского футболиста
ДТП, в котором погиб испанский футболист Антонио Рейес могло произойти из-за лопнувшей покрышки.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП в Башкирии
Один человек погиб, шестеро попали в больницу в результате столкновения двух легковых машин в Башкирии.
Обновлено в 14:36
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Политика
Шарий создаст партию для участия в парламентских выборах на Украине
Известный видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что собирается создать свою политическую партию и принять участие в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено вчера в 18:35
Спорт
Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции
В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Здоровье
Эксперты дали рекомендации студентам по «выживанию» в период сессии
Эксперты озвучили рекомендации для студентов, актуальные на период сдачи сессии.
Обновлено в 08:22
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58