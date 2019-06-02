IATA снизила прогноз мировой прибыли авиакомпаний на 21%Коммерсантъ 10:50

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Религия В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.