Финансы
ИАЦ «Альпари»: Утренняя стабильность нефти приведет к нейтральному началу торговSIA.ru вчера в 02:46
Скромно растущие азиатские рынки при стоящей на месте нефти задают умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2710-2765 пунктов, по индексу РТС — 1330-1355 пунктов.
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