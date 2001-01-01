Финансы
ИАЦ «Альпари»: Рубль и нефть испытывают умеренное давлениеSIA.ru 02:53
По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,63%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,10%.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Вашингтон
Политика
Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено вчера в 03:24
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
В Минобороны озвучили сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Синоптики предупредили россиян о заморозках
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на севере Архангельской области и в восточных районов Карелии на этой неделе ожидаются заморозки до -2°С ночью.
Обновлено в 04:16
Экономика
AMS Group предложила €4,3 млрд за Osram Licht
В общей сложности AMS оценила Osram Licht в €4,3 млрд.
Обновлено в 04:27
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье
"В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Авто
Снижены цены на Toyota C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado и другие модели
Еще одно привлекательное спецпредложение действует на компактный кроссовер Toyota C-HR.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
В России сократилось количество госкомпаний
В России сокращается количество государственный предприятий и компаний.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика
Порошенко прибыл на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Петербурге вспомнят погибших на «Курске»
Сегодня, 12 августа, в Санкт-Петербурге пройдут памятно-мемориальные мероприятия в связи с 19-й годовщиной гибели экипажа атомного подводного крейсера К-141 «Курск» в Баренцевом море в 2000 году.
Обновлено в 02:53