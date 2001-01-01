Финансы

ИАЦ «Альпари»: Рубль и нефть испытывают умеренное давлениеSIA.ru 02:53

По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,63%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,10%.
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Нефтяные котировки остаются под умеренным давлением - «Нордеа Банк»

Финмаркет03:55

ИАЦ «Альпари»: Рубль и нефть испытывают умеренное давление

SIA.ru02:53
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Происшествия

В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов

Обновлено в 01:44
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Политика

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса

Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев

В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 16

В региональном Минздраве рассказали, что медицинскую помощь после повторных взрывов на военном складе под Ачинском оказали уже 16 пострадавшим.
Обновлено вчера в 03:07
Политика

Киевский гипермаркет продавал дневник с картой Украины без Крыма

В магазине продавался школьный дневник с изображением карты Украины, но на ней не было «оккупированного» Крыма.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей

Обновлено 10 августа в 13:44
Единоборства

Генри Сехудо бросил вызов Валентине Шевченко

Обновлено в 02:24
Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Общество

В Москве появился онлайн-навигатор социальных учреждений

На сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы появился новый сервис — навигатор социальных услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Кино

Якутские фанаты «Игры престолов» передали Джорджу Мартину подарок

Обновлено в 04:45
Транспорт

На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение

На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
Обновлено в 05:09
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено вчера в 20:02
Футбол

Локомотив — Урал 4:0

"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено вчера в 11:20
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Общество

Кто пришел на проспект Сахарова

Политический кризис, изначально вызванный нежеланием московских властей допустить нескольких человек до выборов в Московскую городскую думу, в последние две недели привел к двум масштабным несогласованным акциям (27 июля и 3 августа), целой серии больших протестных мероприятий и жесткой ответной реакции – задержанию тысяч протестующих, избиениям, ползучим репрессиям и уголовным делам.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

В Минобороны озвучили сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году.
Обновлено вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем Раедом Бани, который является уроженцем Иордании.
Обновлено в 00:47
Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Общество

Москвичам пообещали холод и дожди в выходные

Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 05:10
Технологии

Росатом выбрал месторождение урана, которое сделает полностью «цифровым»

Дыбрынское месторождение урана на Хиагдинском рудном поле Бурятии станет первым в России, полностью переведенным на цифровые технологии, связывающие процесс добычи от отдельной скважины до уровня целого предприятия, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора – исполнительный директор уранового холдинга госкорпорации "Росатом" АРМЗ Виктор Святецкий.
Обновлено в 05:38
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье

Врачи назвали симптомы заражения паразитами

Врачи, обратив внимание, что паразиты могут за считанные секунды проникнуть в организм человека, назвали симптомы заражения ими, сообщает Medikforum.
Обновлено в 03:39
Общество

Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено 10 августа в 10:14
Музыка

Байк-шоу в Севастополе посетили более 50 тысяч человек

Байк-шоу "Ночных волков" "Тени Вавилона", которое проходит в Севастополе, в первый день посетили более 50 тысяч зрителей.
Обновлено вчера в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
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