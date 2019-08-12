Финансы
ИАЦ «Альпари»: Рубль и нефть испытывают умеренное давлениеSIA.ru 02:53
Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал снижение числа активных нефтяных платформ в США за неделю на шесть единиц, до 764 штук. Утром понедельника нефть торговалась в узком диапазоне, вблизи уровня закрытия пятницы, вокруг отметки $58.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:06, Ашберн
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Якутии в ДТП погибли пять человек
В Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четыре получили травмы.
Обновлено в 19:51
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского.
Обновлено в 16:43
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Трамп сообщил о выводах США после аварии в Северодвинске
Президент США Дональд Трамп рассказал, что США «многое узнали» в результате взрыва на военном полигоне в России, где якобы испытывалась ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник».
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
Индия официально признала С-400 лучшей системой ПВО в мире
Российская система противовоздушной обороны С-400, несмотря на всю критику индийских СМИ, считается в Индии лучшей в мире.
Обновлено в 18:49
Футбол
Клопп определился со вторым вратарем «Ливерпуля» после травмы Алиссона
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп определился со вторым вратарем команды после того, как Алиссон получил травму в матче 1-го тура АПЛ против «Норвича» (4:1). Из-за травм Алиссона и Каомхина Келлехера немецкому специалисту пришлось включить в состав 35-летнего голкипера Энди Лонергана.
Обновлено в 18:59
Теннис
Энди Маррей проиграл стартовый поединок в Цинциннати
Обновлено в 16:44
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Общество
Дворник из Подмосковья оказалась должна почти 2 млрд руб
Обновлено вчера в 02:50
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Общество
Стало известно, какой день недели самый удачный для знаков зодиака
Астролог Диана Подлесная специально для читателей сайта «Блокнот Волгограда» составила астрологический прогноз для всех знаков зодиака на каждый день.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Авто
Все суперкары Fenyr SuperSport куплены одним человеком
Более 7 миллионов долларов (458,4 миллионов рублей) отдал новый владелец за 5 оставшихся экземпляров Fenyr SuperSport.
Обновлено в 15:29
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено в 15:39
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Число жертв тайфуна в Китае возросло почти до 50
Обушившийся на Китай супертайфун «Лекима» за два дня унес жизни 48 человек, еще 21 числится пропавшим без вести.
Обновлено в 16:19
Авто
Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк
В России представили беспилотный катафалк, который построен на базе Lada Kalina.
Обновлено в 04:19
Происшествия
ДТП в Боливии унесло жизни 11 человек
Обновлено в 18:45
Кино
Якутскую статуэтку доставили автору «Игры престолов» Джорджу Мартину
Серебряную статуэтку Джона Сноу из телесериала "Игра престолов" передали помощнице писателя Джорджа Мартина, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.
Обновлено в 11:11