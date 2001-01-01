Финансы

ИАЦ «Альпари»: Нефтяные акции вывели российский рынок в минусSIA.ru 03:03

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в четверг, 18 июля, российский фондовый рынок закрылся в отрицательной зоне. Валютный индекс РТС упал на 0,39%, а индекс МосБиржи снизился даже на 0,87%.
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ИАЦ «Альпари»: Нефтяные акции вывели российский рынок в минус

SIA.ru03:03
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