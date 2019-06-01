ИАЦ «Альпари»: К чему приведет снижение ключевой ставки до 7,5%SIA.ru 15 июня в 00:09

На заседании в пятницу, как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», Банк России снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5%. Решение однозначно мотивировано замедлением инфляции и инфляционных ожиданий. На последние серьезно повлияла стабилизация рубля и, соответственно, снижение скорости обращение денег.

ИАЦ «Альпари»: К чему приведет снижение ключевой ставки до 7,5%

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