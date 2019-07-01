Финансы
ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынкеSIA.ru 10:28
По данным ИАЦ «Альпари», белорусский рубль укрепляется к валютной корзине третью неделю подряд, на этот раз за счет снижения курсов всех трех валют, входящих в ее состав.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину
Обновлено в 15:50
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ
В Липецке группа неизвестных попыталась повредить двери липецкого офиса КПРФ с помощью взрывного устройства и облила монтажной пеной стоящий рядом памятник Сталину.
Обновлено в 11:20
Политика
Партия Порошенко побеждает на выборах в Раду на зарубежных участках
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную раду побеждает с 29,55% на зарубежных избирательных участках, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки персональных данных клиентов
Роскомнадзор проверил информацию об утечке почти полумиллиона данных клиентов интернет-магазина Ozon и пришел к выводу, что сведения были собраны неизвестными лицами из различных источников, а компания сделала все, чтобы обезопасить своих пользователей.
Обновлено в 13:25
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Рейс Москва-Анталья вернулся во Внуково из-за отказа двигателей
Пресс-служба авиакомпании "Россия" сообщила об успешной экстренной посадке самолета Boeing, который совершал рейс Москва-Анталья.
Обновлено в 13:11
Политика
Спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ
Иранская сторона вычислила и задержала 17 человек, которые работали на американское ЦРУ и занимались шпионажем.
Обновлено в 04:57
Политика
Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы
Обновлено в 15:35
Музыка
Витас принял участие в бельгийском фестивале Tomorrowland
Обновлено в 09:41
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Екатерина Великая»
На официальном YouTube-канале HBO опубликован первый трейлер англо-американского мини-сериала «Екатерина Великая».
Обновлено в 06:32
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Челябинец умер после укуса гадюки
Обновлено в 12:50
Политика
Вакарчук считает, что Украине нужен закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер украинской партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.
Обновлено в 15:20
Футбол
«Спартак» подтвердил переход Ханни в катарскую «Аль-Гарафу»
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю
Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю.
Обновлено в 16:08