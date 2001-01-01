Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63%ТАСС вчера в 12:26

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что завтра индекс Мосбиржи может прибавить 0,2-0,3% из-за внешних факторов, в частности, надежд на снижение депозитной ставки ЕЦБ, а также новостей по продвижению переговоров США и Китая в направлении заключения торговой сделки.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63%

ТАССвчера в 12:26

ИАЦ «Альпари»: Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2680- 2720 пунктов

SIA.ru22 июля в 05:49
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Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 8 копеек – до 63,18 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 70,67 рубля.
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