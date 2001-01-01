Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63%ТАСС вчера в 12:26
Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что завтра индекс Мосбиржи может прибавить 0,2-0,3% из-за внешних факторов, в частности, надежд на снижение депозитной ставки ЕЦБ, а также новостей по продвижению переговоров США и Китая в направлении заключения торговой сделки.
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Пропавшего мужчину нашли застреленным в лесу в Петербурге
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Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева
Бывший российский боксер Константин Цзю высказался о виновных в гибели Максима Дадашева.
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Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере
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Армия и оружие
Бомбардировщики РФ и КНР впервые осуществили совместное патрулирование
23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе - говорится в заявлении Минобороны.
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Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, при этом одна гражданка России погибла.
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Общество
В Москву придет резкое похолодание
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Общество
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Финансы
Рубль подешевел к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 8 копеек – до 63,18 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 70,67 рубля.
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На Москве-реке перевернулась лодка — есть пострадавшие
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Названы основные причины опозданий туристов в аэропорты
Выяснилось, что самыми частыми причинами стали пробки, ремонт дорог или ДТП. С такой проблемой сталкивались 43% респондентов.
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Технологии
В законе об изоляции Рунета нашли невыполнимые требования
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) нашел в одном из приказов Минкомсвязи к закону об изоляции Рунета невыполнимые требования.
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Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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Политика
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Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в этом случае дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в €35 млрд ($39,1 млрд), сообщает агентство Reuters.
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Музыка
Во Владивостоке пройдет Международный фестиваль «Мариинский»
Откроет музыкальный «смотр» 24 и 25 июля балет Рейнгольда Глиэра «Медный всадник» в постановке Юрия Смекалова.
Обновлено вчера в 03:12
Игры
Tetris Effect можно купить только в EGS. А вот для её запуска нужна платформа SteamVR
Правда, если у пользователя есть гарнитура Oculus Rift, то всё не так плохо, ведь игра поддерживает и платформу OculusVR.
Обновлено в 02:03
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«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игры
"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 21:14
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Минкульт объявил о конкурсе концепций развития Волковского театра
Министерство культуры РФ объявило о начале конкурса концепций развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова».
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Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Депутаты собрались продлить «дачную амнистию» до 2021 года
«Дачная амнистия» перестала действовать 1 марта 2019 года.
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Общество
В Приамурье уровень воды в реках превысил норму
Уровень воды в крупнейших реках Амурской области - Амуре и Зее - поднялся выше нормы, сохраняется сложная паводковая ситуация, сообщается в среду на сайте регионального правительства.
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По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
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О своей травме 37-летняя супруга Владимира Преснякова рассказала в микроблоге Instagram.Подольская с мужем и сыном Артемием решили провести летний отпуск в Испании.
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В команде Зеленского рассказали о кандидатах на пост премьер-министра
Офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает гораздо большее число кандидатов на пост премьер-министра, чем известно широкой публике.
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