Финансы
ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2700-2740 пунктовSIA.ru 04:38
По данным ИАЦ «Альпари», российские «голубые фишки» в пятницу уверенно растут. Индекс МосБиржи в плюсе, долларовый индекс РТС также в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2700-2740 пунктов.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
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