Спорт
ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2690-2730 пунктовSIA.ru 04:07
Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский рынок акций утром в четверг в целом в «красной» зоне. Индекс МосБиржи в минусе, долларовый индекс РТС также в минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2690-2730 пунктов.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:14, Вашингтон
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В многоэтажке в Ленинградской области рухнул лифт
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Rockstar Games выпустит обновление The Diamond Casino & Resort для GTA 5: Online 23 июля. На канале разработчиков вышел трейлер патча.
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Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe
Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода "Газпрома" "Северный поток 2".
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Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
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Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
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Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
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Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
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Политика
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
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В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
В Литве задержан экс-глава компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг, 18 июля.
Обновлено в 11:36
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 12:13
Интернет
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
Разработчики программы для смартфонов FaceApp опровергли заявления о потенциальной опасности приложения для персональных данных пользователей из США.
Обновлено в 13:55
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Футбол
Фалькао договорился о контракте с «Галатасараем»
Отмечается, что стороны уже согласовали контракт с заработной платой в размере 7 миллионов евро в год.
Обновлено в 13:31
Футбол
Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в настоящий момент отбывающих наказание в колонии.
Обновлено в 03:34
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Полиция не стала заводить дело на мать с лекарством для сына
В столичном главке МВД заявили, что полиция вернула таможенникам материалы дела в отношении женщины, которая заказала незарегистрированное лекарство для своего тяжелобольного сына.
Обновлено в 14:03
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Режиссер видео Александр Игудин снял историю девушки-робота, наделенной человеческой способностью любить, страдать и переживать.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Технологии
Toyota придумала олимпийскую маршрутку без дверей
В любом случае у автомобиля не предусмотрено никаких дверей – есть только поручни.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Интер» предложит Лукаку контракт на 41 миллион фунтов
Ранее «Интер» предложил за Лукаку 63 миллиона фунтов, но «МЮ» рассчитывает получить за бельгийца больше 79 миллионов фунтов.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Общество
Путин подписал закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки.
Обновлено в 11:36
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Политика
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе в ближайшие часы
Обновлено в 07:37
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Футбол
«Краснодар» в июне стал самым проверяемым на допинг клубом РПЛ
В июне допинг-тестирование прошли краснодарцы Иван Игнатьев, Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, а также Юрий Газинский и Дмитрий Скопинцев, для последних двух проверка на допинг стала второй с начала 2019 года.
Обновлено в 11:40