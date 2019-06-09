ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетикиИзвестия вчера в 13:36

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в субботу, 8 июня, сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. Заседание совета ИААФ проходит в Монако.

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