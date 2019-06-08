Спорт
IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правахREGNUM 09:04
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
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По мнению судей КС, были найдены обстоятельства, оправдывающие временную передачу полномочий президента, поскольку отказ Додона распустить парламент является неисполнением конституционных обязательств президента.
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Спорт
Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
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Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
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Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
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Температура воздуха на столичной метеостанции ВДНХ достигла +31 °С. В последний раз такая жаркая погода 9 июня была зафиксирована в 1999 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Обновлено в 11:36
Происшествия
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В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Футбол
Мбаппе может перейти в «Реал» за 230 млн евро
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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
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К 2080 году глобальное потепление заставит жителей России и других стран переехать в Сибирь
По мнению экспертов, людям придется переехать в Сибирь и другие малообитаемые места далеко на Севере, и сделать эту территорию полностью заселенной.
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Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено 07 июня в 10:15