Спорт
IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правахREGNUM 09:04
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
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Футбол
Сборная России вылетела в Нижний Новгород
Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Футбол
Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»
Обновлено в 10:32
Политика
Украинские неонацисты пойдут в Раду по единому списку
В избирательный список партии "Свобода" вошли представители нескольких неонацистских организаций На Украине представители нескольких неонацистских организаций вошли в единый избирательный список.
Обновлено в 10:12
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Общество
Москвичам пообещали несколько дней прохлады на будущей неделе
Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе.
Обновлено в 07:21
Наука
Названы главные угрозы для человечества
Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей
В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
РБК подаст в суд на РИА ФАН из-за новости о задержании Ивана Голунова
РБК готовит судебный иск к федеральному новостному агентству РИА ФАН из-за новости о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:46
Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Террористы начали военную операцию в сирийской провинции Хама
Обновлено 07 июня в 10:20
Общество
Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»
Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В Сосновом Бору на пляже обнаружили мёртвую нерпу
В Сосновом Бору на пляже в Липово обнаружили мёртвую нерпу. Пост об этом появился в группе «Мой Сосновый Бор» «ВКонтакте».
Обновлено в 09:41
Авто
Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей
Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что последний случай с отравлением средством для прочистки труб «Крот» был не единственным.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки
Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось.
Обновлено в 11:30
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено в 08:21
Политика
Евросоюз признал новое правительство Молдовы во главе с Майей Санду
Европейский союз приветствует решения, принятые вчера парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.
Обновлено в 11:01
Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Здоровье
Названы лучшие продукты для восполнения дефицита витамина В12
Медики из Великобритании перечислили лучшие продукты, которые помогут восполнить дефицит витамина В12.
Обновлено вчера в 10:15
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Составлен рейтинг самых полезных завтраков
Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено в 05:51
Спорт
Италия обыграла американцев в матче Лиги наций в Уфе
Мужская сборная Италии переиграла команду США в очередном матче группового этапа волейбольной Лиги наций, который прошел в Уфе.
Обновлено 07 июня в 09:07
Спорт
Российские легкоатлеты выступят на Олимпиаде в Токио
Обновлено в 07:58