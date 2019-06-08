IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правахREGNUM 09:04

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.

IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах

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