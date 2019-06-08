Спорт
IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правахREGNUM 09:04
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
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Общество
У сахалинцев осталось меньше месяца, чтобы купить онлайн-кассы в «Новых технологиях» и получить налоговый вычет
Меньше чем через месяц онлайн-кассы понадобятся практически всем, кто занимается розничной торговлей и оказывает услуги.
Обновлено в 17:58
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Экономика
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 19:19
Гаджеты
Утечка: AMD Ryzen 9 3950X — первый в мире 16-ядерный игровой процессор
Вместе с утечкой о характеристиках новой карты Radeon RX 5700 XT подоспела свежая информация и о новеньком CPU AMD Ryzen 9 3950X.
Обновлено в 12:47
Политика
Власти Солсбери намерены выкупить дом Скрипаля
Городской совет британского Солсбери планирует выкупить дом, в котором проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове
В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено в 08:00
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Происшествия
На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено в 17:09
Футбол
«Реал» может представить Азара без номера
По информации журналиста Кристофа Террера, Азар хотел бы взять 10-й номер, под которым он выступал в «Челси», но в «Реале» этот номер занят Лукой Модричем.
Обновлено в 11:41
Политика
Приходько похвалил Швейцарию за отсутствие санкций против РФ: дальновидно
Комментируя решение властей Швейцарии не вводить ограничительные меры в отношении России, первый заместитель главы аппарата равительства РФ Сергей Приходько назвал его весьма дальновидным.
Обновлено в 18:52
Экономика
В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается поднять выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 18:15
Игры
[Е3 2019] Microsoft Flight Simulator – Новая часть знаменитого симулятора
Компания Microsoft представила новую часть одного из своих самых известных симуляторов – Microsoft Flight Simulator.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой
В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено в 08:38
Автоспорт
Квяту было приятно обогнать Сайнса
Обновлено в 18:40
Космос
В NASA придумали, как возобновить работу буровой установки на Марсе
Команда специалистов миссии InSight разработала план действий для возобновления работы буровой установки HP3 на Марсе.
Обновлено вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Сильно похудевшая Юлия Проскурякова оголила «ноги-палочки»
Артистка встретила лето в прекрасной форме: многие заметили, что жена Игоря Николаева заметно похудела.
Обновлено в 18:00
Футбол
Португалия стала первым победителем Лиги наций
Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Наука
В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено 07 июня в 15:20
Финансы
Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ
Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма донашивает вещи отца
Герцоги Кембриджские приготовили сюрприз для подданных: родители впервые вышли в свет вместе с младшим сыном.
Обновлено в 18:00
Общество
Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников
Ранее стало известно, что древнерусская ладья «Змей Горыныч» побывала в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 18:05
Музыка
Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова
Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов стать новым фронтменом группы «Ленинград» и заменить Сергея Шнурова, который ранее объявил о роспуске коллектива.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Шестун обвенчался с женой в храме «Матросской Тишины»
По окончании церемонии Шестуну пришлось отдать кольцо жене, "поскольку ношение украшений не разрешается в СИЗО".
Обновлено в 09:25