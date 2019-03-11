Спорт
IAAF отказалась допустить российских легкоатлетов до соревнованийРБК 06:59
IAAF наложила ограничения на Всероссийскую федерацию легкой атлетики еще в ноябре 2015 года. Это означает, что представители нашей страны не могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, а лишь в качестве нейтральных спортсменов.
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Общество
Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ
Глава антимонопольной службы подчеркнул, что на сегодняшний день примерно три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные — около одной четверти — имеют заниженные тарифы.
Обновлено в 08:06
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Обновлено в 08:04
Происшествия
Третьяковка хочет взыскать 20 млн рублей с повредившего картину Репина
Третьяковская галерея рассчитывает взыскать 20 млн рублей с вандала, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о госпитализации Василия Ланового
Советский и российский актер Василий Лановой госпитализирован в одну из московских больниц.
Обновлено в 12:02
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли Канаду и вышли в финал Универсиады
Мужская сборная России по хоккею примет участие в финале Универсиады в Красноярске. В полуфинале наши победили Канаду со счетом 5:1.
Обновлено в 07:50
Политика
Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка
Вашингтон внес в санкционный список банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.
Обновлено в 11:08
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
Крымские музеи выступили с официальным заявлением перед началом слушаний в апелляционном суде Амстердама, по итогам которых может быть принято решение о судьбе уникальной коллекции скифского золота.
Обновлено в 08:36
Общество
Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета у стен Кремля
Стилиста Сергея Зверева вызвали в полицию для составления административного протокола после того, как он провёл одиночный пикет в центре Москвы в защиту озера Байкал.
Обновлено в 11:22
Здоровье
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В Минобороны не нашли доказательств химатаки в сирийской Думе
В сирийском городе Думе отсутствуют следы применения фосфорорганических веществ нервно-паралитического действия.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Суд в Москве продлил арест фигурантам дела «Нового величия»
Мосгорсуд в понедельник продлил меру пресечения фигурантам дела "Нового величия", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Полиция не смогла найти микроавтобус, который видели у дома Глушкова
Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года.
Обновлено в 11:22
Общество
В Нижнем Новгороде на Масленицу блины кидали прямо в толпу
В Сети появилось видео с празднования Масленицы в Нижнем Новгороде. Как видно на кадрах, блины кидали в толпу со второго этажа дома.
Обновлено в 09:38
Футбол
СМИ анонсировали назначение Зидана на пост тренера «Реала»
Мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера, сообщает La Sexta.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе
В Баку экстренно сел самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за информации о бомбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев.
Обновлено в 07:54
Политика
Путин утвердил госполитику по химической и биологической безопасности
Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности.
Обновлено в 12:28
Политика
Певец Аль Бано прокомментировал попадание в список «угроз» для Украины
Ранее стало известно, что Минкульт Украины внёс в список лиц, которые «создают угрозу нацбезопасности», итальянского певца Альбано Карризи, известного под псевдонимом Аль Бано.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Китайского дипломата ранили ножом в Москве
Дипломат из Китая Юй Цзихай жестоко избит и ранен ножом в Москве, на него якобы напали прямо на территории посольства, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Экс-владельца ФК «Портсмут» приговорили к 2,5 года колонии за хищения
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца британского футбольного клуба «Портсмут» и основателя «Конверс-груп» Владимира Антонова к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб. по делу о хищении средств банка «Советский».
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Польше оправдали преступника, казненного за геноцид белорусов
Институт национальной памяти Польши (IPN) оправдал активиста польского антикоммунистического подполья времен Второй мировой войны Ромуальда Райса, которого в 1948 году казнили за совершение военных преступлений, в частности, за массовое убийство белорусов.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Под Воронежем ФСБ задержала начальника отдела МВД
В понедельник, 11 марта, в Новой Усмани был задержан начальник местного отдела МВД.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
США изучают возможность создания запрещенных ДРСМД ракет
США открыто заявили о начале изучения возможности создания ракет, запрещенных ДРСМД.
Обновлено в 11:30
Политика
Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону на 5%
Президент США Дональд Трамп просит Конгресс увеличить расходы на оборону на 5%, до $750 млрд в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.
Обновлено в 12:05
Экономика
Назван доход семьи, необходимый для комфортной выплаты ипотеки
За год размер дохода, который необходим для комфортной выплаты ипотечного кредита, вырос на 10,8 процента и достиг 71,7 тысячи рублей.
Обновлено в 07:23
Политика
Трамп объяснил, зачем назвал Тима Кука Тимом Эпплом
Президент США Дональд Трамп на своей страничке в Twitter пояснил, что назвал главу компании Apple Тима Кука Тимом Эпплом для экономии времени.
Обновлено в 11:20