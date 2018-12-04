Спорт
IAAF отказала ВФЛА в предоставлении рассрочки по выплате $2,76 млн
IAAF отказала ВФЛА в предоставлении рассрочки по выплате $2,76 млнRT на русском10:07
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщил, что организация отказала российской стороне в предоставлении рассрочки по выплате компенсации.
RT на русском10:07
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с чего всё началось
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила, что санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые не позволяют спортсменам страны выступать на международных стартах под национальным флагом, продлены.ТАСС08:03
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