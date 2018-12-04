Спорт

IAAF отказала ВФЛА в предоставлении рассрочки по выплате $2,76 млн
RT на русском
10:07

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщил, что организация отказала российской стороне в предоставлении рассрочки по выплате компенсации.
RT на русском10:07
с чего всё началось

IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила, что санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые не позволяют спортсменам страны выступать на международных стартах под национальным флагом, продлены.
ТАСС08:03

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Шляхтин: были надежды на восстановление – ВФЛА проделала огромную работу

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ВФЛА может быть восстановлена в правах до следующего заседания совета ИААФ

Sportbox.RU08:44

ВФЛА может быть восстановлена в правах до следующего заседания совета ИААФ

Матч ТВ08:44

Совет IAAF не восстановил в правах ВФЛА

РИА Новости08:24

IAAF исключила из дорожной карты по восстановлению ВФЛА пункт о признании доклада Макларена

Sports.ru09:38

Легкоатлетам снова не вернули флаг. Издевательство продолжается

Спорт-Экспресс11:15

Хайо Зеппельт: IAAF на ближайшем заседании не восстановит ВФЛА

Советский спортвчера в 11:12
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