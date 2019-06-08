Спорт

IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛАSports.ru вчера в 15:57

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию о том, что продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ранее о продлении отстранения сообщило агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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В IAAF опровергли информацию СМИ о продлении отстранения ВФЛА

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