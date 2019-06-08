Спорт
IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛАSports.ru вчера в 15:57
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию о том, что продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ранее о продлении отстранения сообщило агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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ИААФ опровергла информацию о том, что членство ВФЛА не будет восстановлено
Спорт-Экспрессвчера в 16:00
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
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