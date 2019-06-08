Спорт
IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛАSports.ru 15:57
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию о том, что продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ранее о продлении отстранения сообщило агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:56, Ашберн
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Обновлено в 13:15
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Авто
АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором
Рестайлинг является отдельной темой.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Единоборства
Роллс оказался тяжелее Головкина
Обновлено вчера в 16:53
Авто
Названы топ-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
Обновлено в 14:26
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено в 14:00
Игры
К The Sims 4 выйдет дополнение Island Living
«The Sims 4: Жизнь на острове» выйдет 21 июня на РС, а 16 июля — на Xbox One и PS4.
Обновлено в 15:09
Транспорт
Из некоторых поездов дальнего следования уберут вагоны-рестораны
Из поездов дальнего следования из-за невостребованности могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 01:38
Экономика
Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства
Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:37
Общество
Где в Сибири больше зарабатывают
В среднем получилось чуть больше 23 тысяч.
Обновлено в 11:43
Единоборства
Россиянин Попов проиграл дебютный бой в UFC
Обновлено в 19:35
Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы
В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.
Обновлено в 14:56
Происшествия
На территории армянского монастыря Ахпат возник пожар
Обновлено в 18:00
Общество
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
Обновлено в 20:15
Политика
Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак
Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Футбол
Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана
Футболисты Казахстана хорошо начали отбор, переиграв сильную команду Шотландии с тем же счетом 3:0.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Наука
Пингвины-«левши» оказались агрессивнее «правшей»
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
Обновлено в 20:31