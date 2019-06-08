Спорт
IAAF не восстановила в правах российскую федерацию легкой атлетикиFinancial One 14:33
Статус Всероссийской федерации легкой атлетики был приостановлен в ноябре 2015-го после доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в котором приводились доказательства широкомасштабных проблем с допингом в спорте.
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Транспорт
Перевозчикам Читы пообещали усилить контроль за соблюдением ПДД
Ужесточить рейдовый контроль за соблюдением водителями маршрутных такси Правил дорожного движения, в частности, остановок по требованию, поручил 10 июня на планерном совещании и. о. руководителя администрации Читы Александр Сапожников.
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Экономика
Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики
Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 21:11
Автоспорт
Даниил Квят: «Крутая гонка. Приятно было обогнать Сайнса»
Обновлено в 20:34
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Шоу-бизнес
Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб, возникли осложнения.
Обновлено в 20:03
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
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Футбол
Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 06:02
Авто
Опубликована пятерка лучших бюджетных автомобилей
Специалисты назвали пятерку лучших бюджетных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 18:06
Финансы
Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность
Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Происшествия
Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко
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Наука
Маск пообещал сделать пикап Tesla самой дешевой моделью в линейке
«У вас будет возможность купить отличный пикап за 49 000 долларов или еще дешевле», — пообещал Маск, добавив, что новая модель будет одной из самых доступных в линейке.
Обновлено 07 июня в 15:55
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Аэродромы ЗВО защитят с помощью групп РЭБ
Обновлено в 15:00
Экономика
В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз
В Госдуму внесли законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами в 8 раз.
Обновлено в 19:43
Игры
Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 19:12
Общество
El Mundo (Испания): Владимир Путин против военной службы в России (El Mundo)
Президент России Владимир Путин недавно объявил, что настало время поднять вопрос об отмене призыва на срочную службу в России, хотя для этого «потребуется время».
Обновлено в 20:33
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Общество
На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей
Центр спасения дельфинов "Дельфа" получит 2,5 миллиона рублей на проведения тренингов по спасению дельфинов в Черном море, сообщила РИА Новости директор Центра Татьяна Белей.
Обновлено в 20:14
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни
Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
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Происшествия
Ресторан Portland загорелся на набережной в Ростове
В Ростове-на-Дону в воскресенье днем на улице Береговой загорелся ресторан, рассказали в региональном УМЧС.
Обновлено в 11:19
Интернет
Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google
В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
Обновлено в 21:11
Игры
«Ведьма из Блэр» получит новую игру
«Ведьма из Блэр» выйдет 30 августа на PC и Xbox One.
Обновлено в 16:42
Общество
С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей
С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Кировском районе Петербурга насмерть сбили человека
В Кировском районе Санкт-Петербурга, около половины первого ночи 10 июня, на пересечении проспекта Стачек и улицы Зайцева, Ниссан Алмера насмерть сбил человека.
Обновлено в 19:30
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»
Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
Обновлено в 18:16