Спорт

IAAF не восстановила в правах российскую федерацию легкой атлетикиFinancial One 14:33

Статус Всероссийской федерации легкой атлетики был приостановлен в ноябре 2015-го после доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в котором приводились доказательства широкомасштабных проблем с допингом в спорте.
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Рабочая группа IAAF: крайне печально, что возникают новые сомнения относительно того, были ли выполнены условия

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Специалисты назвали пятерку лучших бюджетных автомобилей на российском рынке.
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Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко

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Наука

Маск пообещал сделать пикап Tesla самой дешевой моделью в линейке

«У вас будет возможность купить отличный пикап за 49 000 долларов или еще дешевле», — пообещал Маск, добавив, что новая модель будет одной из самых доступных в линейке.
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Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
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Аэродромы ЗВО защитят с помощью групп РЭБ

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Президент России Владимир Путин недавно объявил, что настало время поднять вопрос об отмене призыва на срочную службу в России, хотя для этого «потребуется время».
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Один из терминалов Шереметьево затопило

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
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Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
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Общество

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Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»

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Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
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В Ростове-на-Дону в воскресенье днем на улице Береговой загорелся ресторан, рассказали в региональном УМЧС.
Обновлено в 11:19
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Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google

В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
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В Кировском районе Петербурга насмерть сбили человека

В Кировском районе Санкт-Петербурга, около половины первого ночи 10 июня, на пересечении проспекта Стачек и улицы Зайцева, Ниссан Алмера насмерть сбил человека.
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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»

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