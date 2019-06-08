Спорт
В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAFRT на русском 14:33
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение организации.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:18, Ашберн
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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Происшествия
Десять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в метро Бостона
Не менее десяти человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в метро Бостона (штате Массачусетс).
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Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Футбол
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МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН
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В Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку Голунова
В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
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Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных двигателей VAG
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Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
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Авто
Названы топ-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
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«Рейсинг Пойнт» вернёт на машину Стролла старый двигатель
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Наука
В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
Парламент Молдавии в субботу принял декларацию "О захваченном государстве", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:36
Происшествия
В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой
Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Культура
Константин Эрнст поведал о дальнейшей судьбе программы «Голос. Дети»
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Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
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Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Авто
Проверка в облаке топологии самого большого 7-нм GPU AMD заняла всего 10 часов
Как подтвердили в AMD, полная проверка (физической) топологии самого сложного в истории компании 7-нм GPU Vega 20 с 13,2 млрд транзисторов на соответствие проекту завершилась всего за 10 часов.
Обновлено в 05:31