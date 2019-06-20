Hyundai заняла лидирующие позиции в рейтинге качества J.D. PowerREGNUM вчера в 05:04

с чего всё началось

Южнокорейская компания Hyundai Motor Group заняла лидирирующие позиции в рейтинге качества J.D. Power. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Политика Путин запретил авиаперелеты в Грузию Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

Футбол СМИ: «Ювентус» начинает согласование условий трансфера де Лигта В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей и забил семь мячей.

Политика В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

Спорт Церемония открытия вторых Европейских игр прошла в Минске Торжественная церемония открытия вторых Европейских игр состоялась на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в белорусской столице.

Космос NASA выбирает миссию PUNCH для изучения внешней короны Солнца PUNCH полностью соответствует стандарту для решения загадок о короне Солнца, атмосфере Земли и магнитосфере, а также солнечном ветре.

Наука В Китае массово пускают на органы политических заключенных Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.

Происшествия Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.

Экономика Половина российских семей должны банкам Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмар Мехтиев рассказал, что половина семей в России обременена кредитами, при этом около 10 процентов из них выплачивают банкам большую часть своего дохода.

Гаджеты Apple отзывает MacBook Pro из-за риска возгорания Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года.

Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Экономика Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.

Политика Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Транспорт «Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.

Политика Организаторы акции протеста в Тбилиси призвали манифестантов разойтись Как передает РИА Новости, организаторы акции протеста в центре грузинской столице призвали манифестантов разойтись.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

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Наука Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.

Политика Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Общество "Russia is...": У Соловьёва не нашлось слов при виде плаката из Тбилиси Над двумя магазинами растянут длинный плакат с надписью Russia is occupant и красными пятнами, изображающими кровь.

Авто Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.

Общество Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.