Авто
Hyundai заняла лидирующие позиции в рейтинге качества J.D. PowerREGNUM вчера в 05:04
Южнокорейская компания Hyundai Motor Group заняла лидирирующие позиции в рейтинге качества J.D. Power. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
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с чего всё началось
Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.Коммерсантъвчера в 11:54
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:30, Ашберн
Политика
Путин запретил авиаперелеты в Грузию
Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено в 21:18
Футбол
СМИ: «Ювентус» начинает согласование условий трансфера де Лигта
В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей и забил семь мячей.
Обновлено в 19:06
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Спорт
Церемония открытия вторых Европейских игр прошла в Минске
Торжественная церемония открытия вторых Европейских игр состоялась на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в белорусской столице.
Обновлено в 18:25
Космос
NASA выбирает миссию PUNCH для изучения внешней короны Солнца
PUNCH полностью соответствует стандарту для решения загадок о короне Солнца, атмосфере Земли и магнитосфере, а также солнечном ветре.
Обновлено в 10:03
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Экономика
Половина российских семей должны банкам
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмар Мехтиев рассказал, что половина семей в России обременена кредитами, при этом около 10 процентов из них выплачивают банкам большую часть своего дохода.
Обновлено в 20:38
Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за риска возгорания
Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года.
Обновлено в 01:30
Общество
Итоги недели: полупустые самолеты в Москву, советы по стартапу, итоги «Прямой линии»
В Магаданской области набирает обороты малое и среднее предпринимательство.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Трамп официально подтвердил, что отменил удар по Ирану
Лидер Соединенных Штатов подтвердил, что распорядился отменить удар по Ирану.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева
Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:21
Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 05:27
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Политика
Организаторы акции протеста в Тбилиси призвали манифестантов разойтись
Как передает РИА Новости, организаторы акции протеста в центре грузинской столице призвали манифестантов разойтись.
Обновлено в 17:56
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Общество
"Russia is...": У Соловьёва не нашлось слов при виде плаката из Тбилиси
Над двумя магазинами растянут длинный плакат с надписью Russia is occupant и красными пятнами, изображающими кровь.
Обновлено в 13:13
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Общество
Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
Обновлено в 14:09
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
Обновлено в 18:30