Авто

Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателямиРБК вчера в 04:50

Минпромторг раскрыл детали специального инвестконтракта (СПИК) с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который относится к проекту по локализации производства легковых автомобилей в России. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.
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Денис Мантуров
Совокупный объем инвестиций составит 16,6 млрд руб., но с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма вложений может достигнуть порядка 35 млрд руб.
— Денис Мантуров, российский политикРБК вчера в 04:50

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Минпромторг: инвестиции Hyundai по специнвестконтракту могут составить до 35 млрд рублей

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