Hyundai представила кроссовер Creta нового поколенияНародные новости 12:28

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta. Новый Hyundai ix25 появится в продаже в Китае до конца 2019 года.

Общество Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.

Политика Песков: Путин пока не собирается в Нормандию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.

Футбол «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов Каталонская «Барселона» одержала крупную победу над английским «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Политика СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.

Футбол Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет» Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.

Армия и оружие Несколько ракет запущены по столице Ливии Более двух десятков ракет запущены по столице Ливии городу Триполи, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли сменила фамилию после развода Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Политика Порошенко пообещал уволить всех губернаторов после победы на выборах «Еще одно: сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах - хочу отметить, что такое требование конституции - все они уходят в отставку», - заявил Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Общество Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей Сын главы города Серова Свердловской области Василия Сизикова за год заработал более 400 тыс рублей.

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Политика Observador (Португалия): Россия оказывается не у дел в процессе формирования биполярного мира (Observador) Кремль сделал ставку на оказание политической и военной поддержки прогнившему режиму, и теперь его экономические и военные интересы в этой стране оказались под угрозой.

Политика МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал В МИДе России прокомментировали поданный иск в Международный трибунал по морскому праву со стороны Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Политика Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.

Гаджеты Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев сбросил центнер Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.

Происшествия В Чили самолет упал на дом, есть жертвы В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.