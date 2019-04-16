Авто

Hyundai представила кроссовер Creta нового поколенияНародные новости 12:28

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta. Новый Hyundai ix25 появится в продаже в Китае до конца 2019 года.
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